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Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi
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İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 726 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9'a düştü.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 2019Ocak78,274,4Şubat77,874,0Mart77,874,3Nisan77,375,0Mayıs77,976,3Haziran78,377,1 Temmuz77,176,2Ağustos77,8 Eylül76,2 Ekim75,4 Kasım74,1 Aralık74,1

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