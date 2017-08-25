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"Kapasite kullanım oranlarının artması umut verici"

- KSO Başkanı Zeytinoğlu: - "Ağustos ayında özellikle otomotiv endüstrisinde periyodik bakımlar dolayısıyla duruş yaşanmasına rağmen kapasite kullanım oranlarının geçen yıla göre 2,5 puan artması, sanayi üretimi açısından umut verici"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ağustos ayı kapasite kullanım verilerine ilişkin, "Ağustos ayında özellikle otomotiv endüstrisinde periyodik bakımlar dolayısıyla duruş yaşanmasına rağmen kapasite kullanım oranlarının geçen yıla göre 2,5 puan artması, sanayi üretimi açısından umut verici." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 puan artarak, yüzde 76,3'den yüzde 78,8'e çıktığını hatırlattı.

Sanayi üretimindeki aylık artışın ise 0,1 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, "Ağustos ayında özellikle otomotiv endüstrisinde periyodik bakımlar dolayısıyla duruş yaşanmasına rağmen kapasite kullanım oranlarının geçen yıla göre 2,5 puan artması, sanayi üretimi açısından umut verici." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranlarında da önemli artış görüldüğünü vurgulayarak, "Kentteki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranları, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 puan artarak yüzde 71,7'ye çıktı. Aylık artış ise 0,9 puan oldu." açıklamasında bulundu.

Kocaeli'deki büyük işletmelerin periyodik bakım ve toplu izin dönemlerinin Ağustos ayında olması nedeniyle firmaların büyük bölümünde üretim duruşu yaşandığına işaret eden Zeytinoğlu, bu duruşlar olmasaydı üretim performansının daha da yüksek gerçekleşmiş olabileceğini kaydetti.

Zeytinoğlu, kentin önde gelen sektörlerinden olan otomotivde izin dönemi duruşları nedeniyle kapasitelerin azaldığını belirterek, kentteki firmaların gelecek beklentilerine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 23'ü, Eylül ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 60'ı ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 17’si azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 19'u dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 64'ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 17'si ise azaldığını ifade etmişlerdir."

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