ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, kapıdan satışlarda sıklıkla tüketicilerin mağdur edildiği belirtilerek, olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için cayma hakkı bildiriminin 14 gün içinde yapılması ve sözleşme içeriğinin dikkatlice incelenmesi hatırlatmasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle internet üzerinden yabancı dil ve eğitim seti gibi ürünlerin kapıdan satışı konusunda son dönemde mağduriyet başvurularının arttığı belirtildi. Genellikle üniversite kampüslerinde ve tüketicilerin evlerinde yapılan satışlarda karşılaşılan sıkıntılara işaret edilerek, tüketicilerin "cayma hakkı" konusunda mağduriyete uğradığı bildirildi.

Ürün tanıtımını ve satışını yapan personel tarafından tüketicilere yanlış bilgi verilmesi ve sözleşme metninin dikkatli okumaması nedeniyle sorunlarla karşılaşıldığının altı çizilerek, "Tüketicilerin, zaman zaman verilen telefon numaralarına dahi ulaşmakta sıkıntı yaşadıkları belirtilmektedir. Bunun neticesinde 14 günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra 'tüketici mevzuatında öngörüldüğü şekilde yapılmış bir cayma bildirimi bulunmadığı' gerekçesiyle tüketicilerden ödeme talep edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaz aylarıyla birlikte gerek şehir merkezleri gerekse taşrada iş yeri dışındaki satışlarda artış beklendiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Benzeri mağduriyetlerin yaşanmaması adına cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin 14 gün içerisinde yazılı olarak veya kısa mesaj, elektronik posta gibi kalıcı veri saklayıcısıyla gerektiğinde ispatı sağlanabilecek şekilde yapılması ve sözleşme içeriğinin dikkatlice incelenmesi daha sonradan hak kaybı yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcı veya sağlayıcıların tüketicileri cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi veya diğer yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda, tüketicilerin cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı olmadığı ve bu sürenin cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceği unutulmamalıdır."

Kapıdan satışlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yetki belgesinin zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada, 14 günlük cayma süresinde tüketicilerden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya kendisini borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceği vurgulandı. Sözleşmeler konusunda da uyarıda bulunulurken, metnin üzerindeki sözleşme tarihi ile ifadelere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Kapıdan satışlarda, tüketicilerin "Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım" ve "14 gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim" gibi ifadeleri kendi el yazısıyla yazarak imzalamalarının önemine işaret edildi.

Kapıdan satışlar konusunda yaşanan anlaşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemelerinin çözüm yerleri olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mağduriyet yaşayan tüketiciler 2017 yılı için değeri 2 bin 400 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetine, değeri 3 bin 610 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2 bin 400 ile 3 bin 610 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabilirler. Değeri 3 bin 610 liranın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan tüketici mahkemesine başvurulması gerekmektedir."







