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Kapıkule'de 11 kilometrelik tır kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yurt dışına çıkış yapmayı bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 11 kilometre kuyruk oluşturdu

Kapıkule'de 11 kilometrelik tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 11 kilometreye ulaştı.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen tırlar, sınır kapısında 11 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Yaklaşık 440 tır, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Bu arada yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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