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Kapıkule'de 115 kilogram eroin ham maddesi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir araçta 115 kilogram eroin ham maddesi ele geçirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır...

Kapıkule'de 115 kilogram eroin ham maddesi ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir araçta 115 kilogram eroin ham maddesi ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen araçların işlemleri yapılırken sahayı gözlemleyen Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince bir araç şüpheli bulundu.

Söz konusu araçta yapılan aramada LPG tankından keskin kimyasal asit kokusu geldiği ve kokuyu bastırmak amacıyla araç içine bol miktarda oto parfümü sıkıldığı fark edildi.

Bunun üzerine yapılan detaylı aramada LPG tankında özel tertibata gizlenmiş halde 115 kilogram eroin ham maddesi asetik anhidrit bulundu.

Uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmaya çalışan kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için araç sahibi hakkındaki bilgiler hızla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesine iletildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince anlık olarak gerçekleştirilen uluslararası bilgi paylaşımı sonucunda, araç sahibinin Hollanda'da bulunduğu tespit edildi.

İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Programı'nda yapılan analizlerle de söz konusu kişinin Amsterdam'dan geleceği, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı belirlendi.

Hollanda kolluk birimleriyle irtibata geçilerek, bu kişinin uzaktan gözlem altında tutulması ve Türkiye dışında bir ülkeye gitmek istemesi durumunda gözaltına alınması için mutabakat sağlandı.

Söz konusu kişi, Hollanda kolluk birimleriyle koordineli yürütülen operasyonda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Zanlı ve araç şoförü, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.

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