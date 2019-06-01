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Kapıkule'de 166 bin 855 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

ANKARA (AA) - Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda 166 bin 855 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri,...

Kapıkule'de 166 bin 855 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda 166 bin 855 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk etti. Aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerle detaylı arama yapıldı.

Araçtaki çantalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 166 bin 855 adet uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili aracın sürücüsü dahil 3 kişi tutuklandı.

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