Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer 608 Venezueladaki siyasi kriz Venezueladaki ekonomik kriz
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

Kapıkule'de 486 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahası'nda 486 bin 300 adet uyuşturucu hap, 484 gram esrar ile 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza...

Kapıkule'de 486 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
banner17

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahası'nda 486 bin 300 adet uyuşturucu hap, 484 gram esrar ile 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır şüpheli bulundu. X-ray taramasına sevk edilen araçta, şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç, hangara alınarak dedektör köpekler eşliğinde ayrıntılı şekilde arandı.

Ekipler, aynı sıralarda gümrük sahasında bulunan bir diğer tırın da uyuşturucu taşıyan araçla bağlantılı olduğunu belirledi.

İki araçta toplam 486 bin 300 uyuşturucu hap, 484 gram esrar ve 105 şişe hayvansal doping ilacı bulundu.

İki aracın sürücüsü de tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EcstasyKapıkule Gümrük SahasıTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5