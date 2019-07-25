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Kapıkule'de kaçak eşya operasyonu

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 6,6 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de kaçak eşya operasyonu
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, gümrüklenmiş değeri 6 milyon 590 bin lira olarak belirlenen kaçak eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Bulgaristan'dan gelen iki tır "riskli" olarak değerlendirildi.

Söz konusu araçların taşıdığı yükün cinsinin, ağırlığının, gönderici alıcı ve taşıyıcı firmaların aynı olması yetkili personelin dikkatini çekti. Araçların plakalarının değiştirilebileceğinden şüphelenen ekipler, durumu Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bildirdi.

Şüpheli tırlar gümrük sahasına girdiğinde sahadaki ekiplerce fiziki, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde bulunan ekiplerce de teknik takibe alındı. Araçlardan birinin gümrük kontrolünden kaçmak için çıkış kapısına yönelmesi üzerine müdahale edildi.

Araçta yapılan aramada, 1 milyon 45 bin 795 adet elektronik sigara aksam ve parçaları, go-kart aracı, çanta, mont, oto parçası, cep telefonu ekranı, cep telefonu, güneş gözlüğü, ilaç, şarj aleti, sigara kesme makinası, puro makası ve 5 tondan fazla çay bulundu.

Beyan edilmemiş ve faturasız eşyaların değerinin 6 milyon 590 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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