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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

- Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki operasyonda yaklaşık 8,5 kilogram esrar ve 22,3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
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ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen iki operasyonda yaklaşık 8,5 kilogram esrar ve 22,3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, pasaport ve gümrük tescil işlemleri sonrası Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Yasal yükün içerisinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler eşliğinde fiziki arama yapıldı. Açılan torbada 7 pakette 8 kilo 488 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığının edindiği istihbarat doğrultusunda, Türkiye'den çıkış yapmak isteyen bir şahsın otomobili x-ray taramasına gönderildi.

Aramada, dedektör köpeklerin tepki verdiği aracın sağ ve sol taraflarına kapaklı bölmeler yapıldığı tespit edilirken, bu bölmelerdeki 22 kilo 260 gram afyon sakızına el konuldu.

Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olarak hesaplanırken, sürücüler gözaltına alındı.


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Gümrük MuhafazaKapıkule Sınır KapısıTicaret BakanlığıUyuşturucu Operasyonu
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