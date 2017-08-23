Kaplıcalarıyla ünlü Termal'de bayram yoğunluğu bekleniyor

YALOVA (AA) - İSMAİL ERSAN - Kaplıcalarıyla ünlü Yalova'nın Termal ilçesindeki tesislerde Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının ilçedeki işletmeciler tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Bunun çok yerinde bir karar olduğunu dile getiren Atik, "Hükümetimizin bu kararı bir an önce açıklaması da yerinde oldu. Eskiden tatilin başlamasına 1-2 gün kala açıklanıyordu, vatandaşlar bayram tatili planı yaparken zorlanıyordu. Biz turizm şehirleri olarak tatilin 10 güne çıkmasından çok mutluyuz ve umutluyuz. Allah'ın iziyle bayramda üst düzey doluluk yaşayacağız. Hem yerli hem yabancı turistte önemli rezervasyonlarımız var." dedi.

Turizm ilçesi Termal'de nüfusun büyük kısmının bu sektörle ilgilendiğini anlatan Atik, kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçedeki otel, motel ve pansiyonların bayram tatiline yönelik tüm hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

- "İlçemiz 7 bin yatak kapasitesine sahip"

Rezervasyonların, ilçedeki tesislerin bayram tatilinde tam kapasiteyle çalışacağını gösterdiğine işaret eden Atik, şöyle konuştu:

"Termal'de yabancı turistler arasında Orta Doğu'dan gelenler yoğunluk oluşturuyor. Bunun haricinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerden turistleri ağırlıyoruz. İlçemiz 7 bin yatak kapasitesine sahip. Yaklaşık 3 bin yataklık kısmı otel, geri kalanı da ev, pansiyon ve motel konseptinde. Ülkemizde ve dünyada her tür bütçeye sahip insana hizmet edebilecek durumdayız. Şu an doluluğumuz yüzde 60-70 seviyesinde ama arife günü itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Bayramda yine ilçemizde yer bulamaz hale geleceğiz."

Bu sene kötü bir sezon geçirmediklerini ancak daha iyisini beklediklerini dile getiren Atik, "Dolayısıyla bu 10 günlük tatilin tam da okulların açılmasına yaklaşırken denk gelmiş olması, işletmecilerimiz açısından çok olumlu karşılandı." ifadesini kullandı.

Atik, "Yurt içi ve yurt dışından turistlerin ilçeye geliş nedenlerinden birincisi, kaplıcalara girmek. Sağlık turizminden, şifalı kaplıca sularımızdan yararlanıyorlar. İlçenin doğasında hoşça vakit geçirebiliyorlar." dedi.

Termal'de fotoğrafçılık yapan Yasemin Yıldız da ilçede turistlere hizmet verdiklerini ve Osmanlı giysilerini tanıttıklarını belirterek, "Ramazan Bayramı çok yoğun geçti. 10 günlük Kurban Bayramı'nda da yoğunluk bekliyoruz." şeklinde konuştu.







