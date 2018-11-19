Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Murat vali
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

Kar Beton, filosunu 30 adet Ford Trucks ile genişletti

İSTANBUL (AA) - Kar Beton, filosunu 30 adet Ford Trucks 4142M mikser ile genişletti. Kar Beton'un açıklamasına göre, hazır beton ve yapı kimyasalları üreticisi Kar Group bünyesinde faaliyet gösteren şirketin aldığı araçlar için teslim...

Kar Beton, filosunu 30 adet Ford Trucks ile genişletti
banner17

İSTANBUL (AA) - Kar Beton, filosunu 30 adet Ford Trucks 4142M mikser ile genişletti.

Kar Beton'un açıklamasına göre, hazır beton ve yapı kimyasalları üreticisi Kar Group bünyesinde faaliyet gösteren şirketin aldığı araçlar için teslim töreni düzenlendi.

Törende Ford Trucks tarafından Kar Beton adına firma sahiplerine teşekkür plaketi takdim edildi. Gerçekleştirilen teslimat törenine Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, Kar Beton Genel Müdürü Haluk Atasoy, Kar Beton Batı Marmara Bölge Müdürü Hüseyin Savur'un yanı sıra Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks Bölge Satış Müdürü Baran Süslü, FSM Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş ile Satış Müdürü Cem Akkaya katıldı.

Şirket, son araçlarla birlikte 2014'ten bu yana filosunu 168 adet Ford Trucks ile genişletmiş oldu.

Açıklamada, Ford Trucks'ın inşaat serisinin en ağır şantiye şartlarına göre tasarlandığı kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kar Beton
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1