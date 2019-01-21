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Kar yağışı, kayak ve snowboard ürünlerine ilgiyi artırdı

- sahibinden.com verilerine göre, kayak ve snowboard ürünlerinin ilanları 2018'in son çeyreğinde yüzde 184 arttı

Kar yağışı, kayak ve snowboard ürünlerine ilgiyi artırdı
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İSTANBUL (AA) - sahibinden.com verilerine göre, kayak ve snowboard ürünlerinin ilanları geçen yılın ekim, kasım ve aralık ayını kapsayan 3 aylık dönemde yüzde 184 arttı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, kayak merkezlerinde kar kalınlığının artması ve sömestir tatilinin etkisiyle kayak malzemeleri alışverişlerinde hareketlilik yaşanıyor.

sahibinden.com aralık ayı verilerine göre, kış turizminin vazgeçilmez ekipmanları arasında yer alan kayak ve snowboard ürünlerinin ilanları ekim, kasım ve aralık ayını kapsayan 3 aylık dönemde yüzde 184 yükseliş kaydetti.

"Kayak" kelimesini aratarak kış sporu ürünlerinin ilanlarına bakmak isteyenlerin sayısı ise aralıkta bir önceki aya oranla yüzde 92 arttı.

Kayak ve snowboard sporuna ait ürünlerin farklı fiyat alternatifleriyle yer aldığı sahibinden.com’un ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisi altındaki "kayak" alt kategorisindeki ürün satışlarında son 3 ayda yüzde 165, "snowboard" alt kategorisinde ise yüzde 207 artış yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
KayakSahibinden.comSnowboard
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