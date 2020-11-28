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Kara Cuma'ya karşı Yeşil Cuma

Dünyada indirim dönemi olmayan ilk giyim markası olan ve Türkiye’de 1993 yılında vitrinsiz mağazacılığı başlatan OXXO, Black Friday dönemi boyunca tüketimi artıracak kampanyalar ve indirimler uygulamak yerine çevreye katkıda bulunacak.

Kara Cuma'ya karşı Yeşil Cuma

Kara Cuma'ya Karşı Yeşil Cuma uygulaması başladı. OXXO, perakende dünyasında indirim çılgınlığı yaşanan ‘’Black Friday’’ döneminde diğer tüm markaların aksine ‘’Green Friday’’ mottosuyla insana yatırım yapıyor. Marka; tüketimi teşvik eden Black Friday’e karşı müşterilerine dağıtacakları çam fidanlarıyla ‘‘Green Friday’’ konseptine dikkat çekecek.

Dünyada indirim dönemi olmayan ilk giyim markası olan ve Türkiye’de 1993 yılında vitrinsiz mağazacılığı başlatan OXXO, Black Friday dönemi boyunca tüketimi artıracak kampanyalar ve indirimler uygulamak yerine çevreye katkıda bulunacak.

Green Friday mottosunu benimseyen ve bugüne kadar çeşitli çevreci politikalara imza atan OXXO, hazır giyim sektöründe 27-29 Kasım tarihleri arasında fidan dağıtacak.

İlk defa geçtiğimiz sene ‘’Green Friday’’ kapsamında fidan dağıtan OXXO yine bu dönem boyunca mağazalarından, oxxo.com.tr’den ve OXXO mobil uygulamasından alışveriş yapan ilk 10.000 müşterisine çam fidanı hediye edecek.

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Kara Cumaya Karşı Yeşil Cuma
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