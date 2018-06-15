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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Artvin-Şavşat yolunun 34 ila 52. kilometreleri arasında, 07.00-18.00...

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Artvin-Şavşat yolunun 34 ila 52. kilometreleri arasında, 07.00-18.00 saatleri aralığında yapılacak yol şevi temizlik çalışması nedeniyle trafik belirli kesimlerde tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Muş-Tatvan Devlet Yolu'nun 8 ila 11'inci kilometreleri arası BSK kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik sağ yoldan iki yönlü sağlanıyor.

İstanbul-İzmit yolunun Dilovası kesiminde kavşak kolu yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kuşadası-Söke Devlet Yolu'nun 9 ila 10'uncu kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir tarafından gidiş-geliş olarak sağlanmakta.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20'nci kilometreleri arasında hastane bağlantı yolu yapımı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden yapılıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Aksaray-Nevşehir istikametinde yol daraltılarak trafik diğer şeritten kontrollü olarak verilmekte.

Tokat-Sivas yolunun 40-44'üncü kilometreleri arasındaki Çamlıbel şehir geçişi yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım ise bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak sağlanıyor.

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Karayollarında Durum
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