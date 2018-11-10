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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niksar-Reşadiye yolunun 29. kilometresinde meydana gelen şev...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niksar-Reşadiye yolunun 29. kilometresinde meydana gelen şev akıntıları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresinde Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tatvan-Van Devlet yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Doğankent Kürtün Torul devlet yolunun 4-37. kilometrelerinde bulunan Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elçeğiz, Taşlıca, Kürtün (Uluköy), Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde 16 Kasım'a kadar, 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü devam edecek.

Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürüyor.

TEM Otoyolunun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

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