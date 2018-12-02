Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı kavşağı-Şekerpınar kavşağı arasındaki Deri Organize Sanayii mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım üç şeritten sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle 14 Nisan'a kadar Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl yolundan yapılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-Abant kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü istikameti trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım Kaynaşlı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Abant kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üst yapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılıyor.

Kaman-Hirfanlı-Şereflikoçhisar yolunun 0-3. kilometrelerinde sanat yapısı ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.

Konya-Karapınar-Ereğli yolunun Karapınar şehir geçişinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.