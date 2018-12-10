Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım, onarım ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Gebze-İzmit Devlet Yolu'nun Eskihisar Yalova Feribot İskelesi ayrımındaki çalışmalar nedeniyle güney yol trafiğe kapatıldı. Ulaşıma, İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Düzce-Bolu Devlet Yolu'nun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Manisa Devlet Yolu'nun 13. kilometresinde Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmalar nedeniyle günün belirli saatlerinde trafik akışı gidiş-geliş olarak tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ünye-Fatsa Devlet Yolu'nun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.

Anamur-Aydıncık Devlet Yolu'nun Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.