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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu otoyolunun Düzce-Kaynaşlı kavşakları...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu otoyolunun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 4. kilometresinde kanalizasyon patlaması nedeniyle, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından bölünmüş yol olarak gerçekleşiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-46. ve 63-65. kilometrelerinde, Bahçe mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerinde Göcek-1 Tüneli sağ tüpündeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Göcek-2 Tüneli sol tüpten iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Silopi - Habur yolunun 35-36. kilometresindeki Telkabin köprülerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan devam ediyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 32-40 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Gevaş-Gürpınar yolunun 3-11. kilometrelerindeki yol yapım işleri nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.


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