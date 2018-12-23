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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, montaj çalışması nedeniyle 24-25 Aralık'ta Gebze-Orhangazi-İzmir...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, montaj çalışması nedeniyle 24-25 Aralık'ta Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü istikametinden İstanbul istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine gidecek sürücüler, TEM Otoyolu'nun Dilova kavşağını kullanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanılacak. Bu nedenle Turanköy-Yenişehir ayrımında 14 Nisan 2019'a kadar Ankara gidiş istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Bursa-İnegöl yolundan sağlanacak.

Çanakkale-İzmir devlet yolunun 48-50. kilometrelerinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyol yapım projesi kapsamında bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Anamur-Aydın yolunda Aydıncık geçişinde 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü yapılıyor.

Zigana-Kalkanlı Torul il yolu 13. kilometresindeki yol yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Burdur-Antalya devlet yolunun 0. ve 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım Burdur-Antalya şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle bugün her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı.

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Kara Yollarında Durum
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