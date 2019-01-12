Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında Susurluk Kavşağı alt geçit köprüsü çalışmaları sebebiyle (Balıkesir-Bursa) il sınırı-Susurluk yolunun 5-7. kilometrelerinde gidiş-dönüş birer şerit kapatılarak, trafik akışı çift yönlü olarak sağlanacak.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta Yolu'nun 24-29 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Ankara - Konya yolunun 13-15 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.



Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Tosya-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 32-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.



Silopi - Habur yolunun 35-36. kilometrelerinde Telkabin köprülerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan sağlanıyor.



Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresinde (Trabzon Gümüşhane il sınırı-Torul) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Sakarya devlet yolunun Köseilyas Kavşağı'nda köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.











