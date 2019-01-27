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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, heyelan nedeniyle Korkuteli-Antalya yolunun 26-31....

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, heyelan nedeniyle Korkuteli-Antalya yolunun 26-31. kilometrelerinde ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun, Buca Kavşağı-Gaziemir Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Turgutreis-Bodrum yolunun 4. kilometresinde yarma şevinden taş düşme tehlikesi nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12.kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü veriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Menemen-Aliağa yolunun eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışması ve şerit düzenlemesi, Hopa-Borçka yolunun 35-36. kilometrelerinde de yol yapım ve dolgu çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kara Yollarında Durum
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