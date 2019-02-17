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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü viyadük çalışmaları sebebiyle tek yön trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Menemen-Manisa yolunun 4. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, Ankara - Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde ise servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde otoyol bağlantı kavşağında yol yapım, Bartın-Safranbolu yolunun 36-37. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerindeki çalışmalar nedeniyle tüneller aralıklı olarak kapatılacak, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan devam edecek.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Siirt -Kurtalan ayrımı 40-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

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Karayolları Genel MüdürlüğüUlaşımYol Durumu Bülteni
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