Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 5 Eylül'e kadar TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca Kavşağı-Gaziemir Kavşağı arası Yıldız Mahallesi'nde kavşak inşaatı nedeniyle İzmir-Çeşme istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun 13-14. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle 31 Ağustos'a kadar ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak.

Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülecek.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 48. kilometresinde (Ortahisar Tünel çıkış mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım 18 Mart'a kadar tek şeritten kontrollü yapılacak.