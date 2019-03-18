Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan yolunun 38-39'uncu kilometrelerinde (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Söke-Milas yolunun 54-58'inci kilometreleri arasında (Pınarcık mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, ulaşım diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 13-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.
Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Menemen-Aliağa yolunun 33-37'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Adilcevaz-Erciş ayrımı, Sarısu-Patnos ayrımı, 12. Bölge Hudut yolunun 21-28'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2'nci kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 0-28'inci kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.