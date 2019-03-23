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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinin Dilovası...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinin Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 40-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldığından, geçişler diğer kesimden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kargı-Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle yolun belirli kesimlerinde trafik servis yolundan tek şeritten sağlanıyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Baraj çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

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Karayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu Bülteni
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