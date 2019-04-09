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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde (Kızılcahamam...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde (Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı Gişeleri bölümü) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 7-8. kilometrelerinde şev düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Çeşme-İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Yalova-İzmit yolunun 20-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Argıthanı-Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsünde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Boyabat-Durağan yolunun 53-54. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü sürdürülüyor.

Batman-Kozluk yolunun 8. kilometresindeki (Bıçakçı mevkisi) bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Giresun-Espiye Ayrım-Dereli yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

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