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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova kavşağı Kocaeli istikameti çıkışı ile Muallimköy kavşağı İstanbul istikameti çıkışı bugün 13.30-15.00'da yarın ise 13.30-14.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı kavşağı-Konya kavşağı 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 2-12., Kozan-Feke yolunun 8-11., İskilip-Çorum yolunun 20 ve 24, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Emet-Tavşanlı yolunun 21. kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, trafik akışı Günlüce köyü (eski yol) geçişinden gerçekleştiriliyor.

Tatvan-Van yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle belirli kesimlerde trafik akışına servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

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Kara Yollarında Durum
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