Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı - Abant kavşağı yolunun 0-3. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle otoyolun bu kesiminde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmit-Adapazarı yönünde O-4 TEM otoyolu trafiğe tamamen kapatıldığından trafik akışı İzmit Doğu kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve D-100 yolunu takip ederek Adapazarı kavşağından tekrar O-4 otoyoluna katılım sağlanacak. Sapanca Kavşağı giriş-çıkışa açık olacak. Çalışmalar 2-21 Mayıs tarihlerinde 08.00-17.30 saatleri arasında yapılacak.



Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması dolayısıyla Gümüşova-Bolu yolunun 33-34 kilometreleri, İstanbul-Ankara yönü, trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Belirtilen kesimdeki Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatıldığı için otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.



Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı Gişeleri 1-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bafa-Milas yolunun 39-40 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.

Ereğli-Adana yolunun Ereğli Şehir Geçişi Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerinde altgeçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Taşova devlet yolunun 5-7. kilometrelerindeki Akdağ Tüneli öncesinde heyelan ıslah çalışmaları devam ettiğinden trafik bölünmüş yolun sol şeridinden veriliyor.



Torul-Gümüşhane Devlet yolu 16-19. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Eğirdir-Isparta istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.



