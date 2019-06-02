Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon dünya food istanbul
Uber kararı taksicileri sevindirdi
Uber, taksicileri sevindirdi
Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?
Motorinde bir indirim daha!
Hububat üreticisi fiyatlardan memnun
Hububat üreticisi memnun
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü

Kara yollarında durum

- Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği tüm otoyollar ve köprülerde 10 Haziran saat 07.00'a kadar ücretsiz hizmet verilecek

Kara yollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç genel müdürlüğün işlettiği tüm otoyollar ve köprüler 10 Haziran saat 07.00'a kadar ücretsiz olacak.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinin Selimpaşa mevkiindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Menemen-Manisa yolunun 4. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerindeki Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerindeki (Soma Hastane Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Soma çevre yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kara Yollarında Durum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5