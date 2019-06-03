Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon Bursa dünya
Turizmci rekor bekliyor
Turizmci rekor bekliyor
Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları
Savunmanın kahramanları
Uber kararı taksicileri sevindirdi
Uber, taksicileri sevindirdi
Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?
Motorinde bir indirim daha!
Hububat üreticisi fiyatlardan memnun
Hububat üreticisi memnun

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerindeki...

Kara yollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Güneyli mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Keşan yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Ödemiş-Kiraz yolunun 0-28. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 1-13. kilometrelerindeki Çalışkanlar Petrol, Ortaköy kavşağı, Şehitlik dönüşü, Maliye noktası, Gökçeyurt ve Lalahan ışıklı kavşağı geçiş aralıkları Ramazan Bayramı tedbirleri nedeniyle Ankara Valiliğince 10 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-4, 23-25, 28-32, 33-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar kapsamında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 5-8. kilometreleri arasındaki Akdağ Tüneli öncesinde heyelan ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Bu nedenle ulaşım, bölünmüş yolun sol şeridinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 25. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 10-13. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç Genel Müdürlüğün işlettiği tüm otoyollar ve köprüler 10 Haziran saat 07.00'a kadar ücretsiz hizmet verecek.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kara Yollarında DurumKarayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu Bülteni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5