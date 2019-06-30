Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin veriliyor. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 18.30'a kadar otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı kavşağından tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından 21.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor.



Sivrihisar-Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle bu istikamet trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Giresun-Dereli yolunun 12-16. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yürütülüyor.



Marmaris Ayrım-Köyceğiz-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerindeki çalışma nedeniyle, yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sürüyor bu sebeple ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 2-7. kilometrelerinde yapılan yol yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.