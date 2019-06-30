Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin Bursa dünya
Boğaz'ı sevdileri
Boğaz'ı sevdileri
Tuna'nın açıları
Tuna'nın açıları
5G için milli marka çağrısı
5G için milli marka çağrısı
Hollanda’da sahne alacak!
Hollanda’da sahne alacak!
MAİS'e 4 ödül
MAİS'e 4 ödül

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım,...

Kara yollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin veriliyor. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 18.30'a kadar otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı kavşağından tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından 21.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle bu istikamet trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Giresun-Dereli yolunun 12-16. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yürütülüyor.

Marmaris Ayrım-Köyceğiz-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerindeki çalışma nedeniyle, yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sürüyor bu sebeple ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 2-7. kilometrelerinde yapılan yol yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kara YollarıKarayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5