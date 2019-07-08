Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Hasdal Kavşağı sağ ve sol bağlantı yolları yapımı gerçekleştirilecek. TEM (O-3) Otoyolu Hasdal Kavşağı Kuzey ve Güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların ardından köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametten sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolunun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'ndeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-D-100 Ayrımı Otoyol Bağlantı Kavşağı'ndaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kaynaşlı Otoyol girişi trafiğe kapalı olduğundan sürücüler Düzce gişelere yönlendiriliyor.

İstanbul-Kocaeli yolu üzerindeki Gebze Doğu Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bafa-Milas yolunun 38-40. kilometrelerinde (Milas Şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aliağa-Menemen yolunun 33-38. kilometrelerinde Çandarlı Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42. kilometresinde (TRT Bölge Müdürlüğü Mevkisi) yaya üst geçidi çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun 33-34. kilometrelerinde bir şerit trafiğe kapatıldı.