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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Araçlar Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolunun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yıldırım Kavşağı 3. kilometresinde hızlı tren projesi kapsamında yapılan Viyadük-6'nın kiriş montaj çalışması nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolunun Bağlum Kavşağı-Etlik Kavşağı 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 0-1. kilometrelerinde Gölbaşı Köprüsü'nde kiriş değişim çalışması nedeniyle Ankara-Konya istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sürdürülüyor.

Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerinde Malkara-Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Burdur-Antalya yolunun 16-24. kilometrelerinde yol yapım (BSK) çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Karayolları Genel MüdürlüğüYol Durum Bülteni
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