Karacabey soğanında üretim bolluğu fiyatları düşürdü

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bu yıl soğan üretimindeki bolluk çiftçilerin yüzünü güldürürken, bu sayede ürünün tüketiciye yansıyan fiyatı geçen yıla göre ortalama yüzde 60 ucuzladı.

"Tarım ambarı" olarak bilinen ilçenin marka haline gelen ürünü soğanın hasadı ay sonuna kadar devam edecek.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacabey Ovası'nda geçen yıl 5 bin dekara soğan ekildiğini ve dekar başına ortalama 4-5 ton ürün alındığını söyledi.

Ekim alanının bu yıl daha fazla olduğunu belirten Erdem, "Bu yıl 8 bin dekarlık alana soğan ekimi gerçekleştirildi. 40 bin ton civarında ürün hasadı yapıldı. Karacabey Ovası'nda mayıs ayından başlayan soğan hasadı temmuz sonuna kadar devam edecek. Hasadı yapılan soğanlar tarladan kilogramı 1 ila 1,5 liradan alıcı buluyor." dedi.

Üreticilerden Halil Yaltı da Karacabey soğanının, yemeklerde kullanıldığında erimesiyle ayrı bir özelliği bulunduğunu vurguladı.

Kırsal mahallelerden Keşlik'te hasada devam ettiklerini dile getiren Yaltı, "İlçemizin geçmiş tarihlerinden beri ismiyle özdeşleşmiş Karacabey soğanı, Türk ve dünya mutfaklarının vazgeçilmezidir. Üretimi de pazarlaması da zahmetli olduğu kadar keyifli bir iştir. İstekli yapılmasına özen gösterilmesi, üretilmesi gereken bir üründür. Lojistik açısından çok zahmetli bir sebze çeşididir. Kuru bakliyat çeşitlerine benzemez." ifadelerini kullandı.

- "Bereketli bir yıl oldu"

Karacabey soğanının kaliteli olduğuna dikkati çeken Yaltı, üreticiler olarak bu yıl fiyatları tatmin edici bulduklarını kaydetti.

Tüketicilerin de geçen yıla nazaran ürünlerine daha ucuza ulaşabildiğini anlatan Yaltı, şunları kaydetti:

"Geçen yıl depolama maliyetinin yüksekliği ve üretimin azlığından dolayı fiyatlar yüksek oldu. Vatandaşlar pahalı fiyatlardan soğan yedi. Geçen yıla göre bu yıl soğanın tüketiciye maliyeti yüzde 60 daha ucuz. Bu da üretim bolluğundan kaynaklanıyor. Karacabey soğanımızın arkasındayız. Tüketildikten sonra memnun olunmayan malın da arkasındayız. Karacabey soğanına bu kadar çok güveniyoruz. Bu yıl üretim miktarından da çok memnunuz, bereketli bir yıl oldu. Bu bereket tüketiciye de fiyatta olumlu yansıyor."