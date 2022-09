Karadağ, gayrimenkul satın alanlara vatandaşlık veriyor

Karadağ'ı herkes bilmez. Doksanlı yıllarda Yugoslavya'da yaşanan iç savaştan fazlasıyla zarar görmüş bir ülke. 21 Mayıs 2006 tarihinde bağımsızlığını kazanan ülke, ekonomik istikrarın keyfini sürmeye başladı ve kendine özgü coğrafyası ile küresel yatırımcıları kendine çekmeyi başardı. Özellikle UNESCO koruma alanı olarak kabul edilen Boca Körfezi'nde bulunan Porto Montenegro köyünde büyük gayrimenkul projeleri yapıldı ve yeni oteller açıldı. Dünyanın ilk platin sınıfı marinasına ev sahipliği yapan ve 460 slottan oluşan marina, yat sahiplerine deniz kıyısı hizmeti, vergisiz yakıt ve 7/24 yardım hizmeti sunuyor. Vergi avantajlarının yanı sıra, birinci sınıf yatçılık kulübüne katılma fırsatı ile yüzde 7 deniz vergisi alıyor. Bu avantajlara ek olarak hükümet, Karadağ'da yatırım yoluyla vatandaşlık programının son tarihini bu yılın 31 Aralık tarihine kadar uzatacağını duyurdu.



Boca Place, fitness odaklı Sairo markasının ilk beş yıldızlı oteline de ev sahipliği yapacak. Otel, 96 otel odası ve 144 konut biriminin yanı sıra kiralama hizmetleri için M Residences tarafından yönetilen 69 özel konuttan oluşacak. Satın almak isteyeler, Kerzner (popüler tatil köylerinin uluslararası geliştiricisi ve işletmecisi) tarafından yönetilen yeni konutlara bir veya birden fazla yatırım yaparak Mistral, Ostro ve Sirocco binalarında bulunan otel yönetimli konutları rezerve edebilir. Atlantis Resort and Residences, One & Only Resorts ve Rezidanslar (özel konutlar), Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programından minimum yatırımı karşılayacak.



Karadağ'daki Platin Yat Limanı (Şarku’l Avsat)

Şarku'l Avsat, yatırım yoluyla vatandaşlığa kabul programı kapsamındaki bu dairelerin bazılarını ziyaret etti. Konutlar sağlığa odaklı planlara sahip. İç dekorasyonu, sakinlerin sağlıklı bir atmosferde yaşamalarına yardımcı olan birçok hizmet sunarken, egzersiz yapmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmış.



Mistral, Ostro ve Sirocco sakinleri, Sairo Hotel'deki konsiyerj hizmetlerinden ve ayrıca çatı havuzuna ve salona erişimden faydalanabiliyor. Ayrıca, son teknoloji fitness kulübü, dinlenme alanı, yoga ve meditasyon alanı ve yüzme havuzları dahil tüm sağlık ve zindelik tesislerinden yararlanmanın yanı sıra sağlıklı yemek konusunda uzmanlaşmış restoranlar, vücudu canlandırmak için tasarlanmış tedavi odaları, kızılötesi sauna odası, kriyoterapi odası ve meditasyon gibi hizmetlerden de istifade edebilecekler. Ev sahipleri ayrıca Siro Uzun Süreli Havuz Kiralama Programına katılma fırsatına sahip olacaklar. Yüzde 26'sı ilk binada (Tia) bulunan ve rezerve edilmiş veya satılmış olan özel konut sayısı 69 adet. Adı Alba olan son bina da bu yıl içinde açılacak.



Hükümetin vatandaşlık programı, yatırımcılara, Porto'daki yeni Boca Place mahallesi gibi devlet onaylı gayrimenkul projelerine yatırım yapmaları koşuluyla, Karadağ'da yaşamak zorunda kalmadan vatandaşlık başvurusunda bulunmaları için hızlı ve doğrudan bir yol sağlıyor.



Yatırım yoluyla vatandaşlık veya CBIP olarak bilinen şey için gerekli koşullardan biri de devlete 200 bin euro bağışta bulunarak bahsettiğimiz projelerden birinde 450 bin euro değerinde gayrimenkul alımına yatırım yapmaktır. Yukarıdakiler, vatandaşlığa kabul programında hükümet onayına tabi. Ayrıca vatandaşlık almak isteyen kişinin pasaport ve adli sicil kaydının temiz olması gerekiyor. Vatandaşlık başvuru ve kazanım süresi 3 ile 6 ay arasında sürüyor. Program, yatırımcılara Karadağ'daki yetkililer tarafından verilen ve asıl başvuru sahibi ve ailesinin Schengen bölgesindeki ülkeler, Rusya ve Türkiye dahil 124 ülkeye vizesiz seyahat etmelerine izin veren pasaport veriyor.



Böylece yatırımcı, Karadağ ve diğer 124 ülkeye vizeye ihtiyaç duymadan girebilecek. Karadağ pasaportu 2021 Henley Pasaport Endeksi'ne göre kırk yedinci sırada yer alıyor.



Fotoğraf: Karadağ hükümeti gayrimenkule dayalı vatandaşlık yatırım programını bu yılın sonuna kadar uzattı



Vatandaşlık kapsamında pasaport sahibi, E-2 yatırımcı vizesi çatısı altında ABD’de yatırım yapma, yaşama ve çalışma hakkına sahip olacak. Karadağ'ın 2025 yılında Avrupa Birliği'ne katılması bekleniyor.

Karadağ hakkında kısa bilgi



Karadağ, yeni şirketler ve girişimciler için bir destinasyon haline gelmesine yardımcı olan Londra gibi büyük Avrupa şehirlerinden uçakla yaklaşık iki buçuk saat uzaklıkta ve Balkanlar'ın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında. Ekonomisi yatırımcılar için uygun. Bireylere, şirketlere ve sermaye kazançlarına maksimum yüzde 15'e varan rekabetçi oranlarla vergilendirme yapıyor. Euro para birimi istikrara katkı sağlıyor. Tivat, Podgorica ve Dubrovnik'teki üç uluslararası havalimanına erişim var. Karadağ'daki istikrarlı siyasi ortam, Euro'nun resmi para birimi olarak kabul edilmesiyle ekonomik istikrara dayalı bir yatırım fırsatı da sağlıyor. Karadağ'ın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Avrupa Birliği ile yakın zamanda ilişkisi, hükümetin yerel ve küresel olarak güvenlik ve istikrarı sürdürme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bölge, çeşitli turistik tesisleri ve restoranların yanı sıra yeni Dior mağazası gibi lüks mağaza ve uluslararası marka seçenekleriyle canlanıyor. Ayrıca yıl boyunca aileler, iş adamları ve çalışanlar için bir dizi harika etkinlik düzenleniyor. Bölge aynı zamanda büyüleyici doğal alanlara kolay erişim sunuyor. Böylece bölge sakinleri, tekne sahipleri, kiracılar ve aileler için cazip hale geliyor.



295 km'lik sahil şeridi ve 280 günden fazla parlayan güneşiyle güzelliğiyle Karadağ, doğal bir güzelliğe sahip. Ayrıca, Avrupa'nın en büyük tatlı su gölü olan Kotor Körfezi ve kayak tesisleri de burada. Karadağ dört UNESCO Dünya Mirası Alanına sahip.