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Karadağ heyetinden ATO'ya ziyaret

- Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Branko Milic, ülkenin başkenti Podgorica'nın Belediye Başkanı Ivan Vukovic ve beraberindeki heyet, ATO'yu ziyaret etti

Karadağ heyetinden ATO'ya ziyaret
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ANKARA (AA) - Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Branko Milic, ülkenin başkenti Podgorica'nın Belediye Başkanı Ivan Vukovic ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay'a ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Aktay, ziyarette Ankara'nın ticari potansiyeline dikkati çekerek, Türkiye ile Karadağ arasındaki kardeşliğin ticari ilişkilere yansıması gerektiğini bildirdi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica ile Ankara arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandığını hatırlatan Aktay, "Karşılıklı istişarelerle iş birliğini artırabiliriz. ATO olarak ticari iş birliklerinin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye'nin turizm ve diğer konularda bilgi birikimleri aktarılarak iş birlikleri ileri aşamalara getirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aktay, Türkiye'nin Çin'den sonra yurt dışında inşaat sektörü alanında en çok faaliyet gösteren ülke olduğunu vurgulayarak, Karadağ'da yapılabilecek altyapı ve üstyapı çalışmalarında Türkiye'den yatırımcıların destek olabileceğini kaydetti.

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