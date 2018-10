Karadeniz'de ihracat lideri Trabzon Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirilen 2 milyar 688 milyon 938 bin 728 dolarlık ihracatın yüzde 24,4'ü Trabzon'dan yapıldı Söz konusu dönemde Trabzon'dan en fazla ihracat Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Fransa ve Kanada'ya gerçekleştirildi

TRABZON (AA)

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden yılın ocak-eylül döneminde yapılan 2 milyar 688 milyon 938 bin 728 dolarlık ihracatın yüzde 24,4'ü Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Trabzon, yılın 9 ayında 655 milyon 153 bin 784 dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bölge illeri arasında ilk sırayı aldı.

Doğu Karadeniz İhracatlar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nden yılın ocak-eylül dönemindeki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,57 artışla 2 milyar 688 milyon 938 bin 728 dolar olduğunu belirtti.

Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatta ülke çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını vurgulayan Kalyoncu, ocak-eylül döneminde 187 ülkeye ihracat gerçekleştiğini kaydetti.

Kalyoncu, Trabzon'un Karadeniz Bölgesi'nin ihracat lideri olduğunu işaret ederek, "Bölge ihracatının yüzde 24,4'lük bölümü tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. İhracat gerçekleştirilen ülke çeşitliliği açısından da Trabzon birinci sırada yer aldı. Yılın ilk 3 çeyreği sonu itibarıyla Trabzon'dan 119 ülkeye ihracat yapıldı." ifadesini kullandı.

Trabzon'un, Türkiye'nin de en fazla ihracat yapılan 20'nci ili olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Trabzon tüm sektörlerden ihracat yapan bir il konumuna geldi ancak sektörel dağılımında Trabzon'dan en fazla ihracat yapılan sektör fındık oldu. İkinci sırada ise yaş meyve sebze ürünleri yer aldı. Trabzon'dan işlenmiş su ürünleri ve mamullerinin de ihracatı her geçen gün arttı. Bunun yanında otomotiv ve makine sanayi ürünleri ihracat alanında da Trabzon her geçen yıl ülke çeşitliliğini artırdı. Yılın 9 ayında Karadeniz Bölgesi'nden en fazla ihracat sırasıyla Almanya, İtalya, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Gürcistan'a gerçekleştirilirken, aynı dönemde Trabzon'dan en fazla ihracat sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Fransa ve Kanada'ya gerçekleştirilmiştir."