Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası yıllık toplantısı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye'de ticarette yerel para kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Türkiye'de yerel para cinsinden ticaretin hacmi şu anda yüzde 5'ler seviyesine kadar gelmiş durumdadır ve bunun önümüzdeki dönemlerde yapılacak düzenlemelerle daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının (KTKB) Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında KTKB İş Forumu yapıldı.

Akben, burada düzenlenen "Ulusal Para Birimleriyle Kalkınmanın Finansmanı: En İyi Uygulamalar ve Beklentiler" panelinde, Türk bankacılık sistemine ve yerel para cinsinden borçlanmanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl kurda yaşanan hareketliliğin ve yurt içi gelişmelerin bankacılık sektörünün zorlu bir yıl yaşamasına neden olduğunu hatırlatan Akben, fonlama maliyetlerinde artış yaşandığını, buna karşın Türk bankacılık sektöründe dış kaynaklı bir sorun yaşanmadığını anlattı.

Bankacılığın diğer sektörleri fonlamayı sürdürdüğünü aktaran Akben, BDDK ve yetkili tüm kurumların gerekli tüm düzenlemeleri yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Bireylerin döviz borçlanmasının daha önce yasal düzenlemelerle engellendiğini hatırlatan Akben, bireylerin Türk Lirası cinsinden borçlanabildiğini söyledi.

Akben, "Merkez Bankası ile yapılan çalışmalarda ihracat geliri veya döviz geliri olmayan firmaların, kuruluşların döviz borçlanması engellenmiştir. Bu hedge mekanizmaları, döviz geliri olmayan firmaların bir sınırlandırmaya tabi tutulması aynı zamanda onların da dövizin hareketliliği karşısındaki etkilerini azaltmıştır." bilgilerini verdi.





- "Yerel para ile borçlanma" önerisi





Kurdaki dalgalanmanın KTKB'ye üye ülkelerin yerel para biriminde borçlanmalarına vesile olabileceğini ifade eden Akben, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz kadarıyla bu volatil ortamda dolarizasyona karşı bütün ülkelerin bir tedbiri var. Ülke içerisindeki yerel parayla ticaret yaparak, dolarizasyona karşı bir mücadelesi, tedbiri var ülkelerin. Bilhassa Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) gibi veya KTKB üyeleri gibi ülkelerin yerel para cinsinden ticareti teşvikiyle, yerel para cinsinde borçlanmaların tesisiyle, tabii birbirleri arasında gerçekleşen takas ve swap orantısızlığının da, diğer çapraz ülkeler arasındaki ticaret içerisinde de geliştirilerek belki bunlar içerisindeki ağırlığın daha azaltılması söz konusu olabilir.

Türkiye'de yerel para cinsinden ticaretin hacmi şu anda yüzde 5'ler seviyesine kadar gelmiş durumdadır ve bunun önümüzdeki dönemlerde yapılacak düzenlemelerle daha da artmasını bekliyoruz."





- Gürcistan ve KTKB arasında anlaşma imzalandı





Akben'in konuşmasının ardından Gürcistan ile KTKB arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ve KTKB Başkanı Dmitry Pankin bir basın toplantısı düzenledi.

Aksu, basın toplantısında bankanın faaliyette bulunduğu sürede oldukça başarılı bir performans sergilediğini dile getirdi.

1999 yılında faaliyete başlayan KTKB'nin merkezinin Selanik’te bulunduğunu belirten Aksu, 11 ülkenin hissedarı olduğu bankanın, Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasını sağlamak ve üye ülkelerin geçiş sürecine katkıda bulunmak amacıyla üye ülkelerdeki projeler ve üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetler için bankacılık hizmetleri sunduğunu kaydetti.

Pankin de, KTKB üyesi bulunan Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan'daki projeleri finanse etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

KTKB Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı düzenlenen kokteylle sona erdi.

