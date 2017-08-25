KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alım fiyatını açıkladı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı ayçiçeği ön alım fiyatını 1,65 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Erarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, KARADENİZBİRLİK olarak 2017 yılı ayçiçeği alım kampanyasını başlattıklarını belirtti.

Dünya genelinde yağlık ayçiçeği rekoltesinde artış olacağının tahmin edildiğini ve bu durumla beraber birçok faktörün bölgedeki ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olacağını dile getiren Erarslan, KARADENİZBİRLİK olarak mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret gösterdiklerini vurguladı.

Bu amaç doğrultusunda, ayçiçeği ön alım fiyatını kilogram başına 1,65 lira olarak belirlediklerini dile getiren Erarslan, şöyle devam etti:

"Birlik olarak hedefimiz 45 veya 50 bin ton ürün almaktır. Birlik, piyasa şartları dikkate alındığında, üreticinin spekülatif hareketlerden etkilenmemesi ve ürününün ucuz fiyatla elinden çıkarılmasına engel olmak adına, üretici lehine piyasayı regüle etmektedir. Açıkladığı avans fiyat ile üreticinin sigortasıdır. İlerleyen zaman içinde, oluşan piyasa şartları çerçevesinde, üreticiye ayrıca fiyat farkı ödemesi yapılacaktır."

Halen Türkiye'de yağlı tohum ihtiyacının üçte ikisinin yurt dışından karşılandığını vurgulayan Erarslan, şunları kaydetti.

"Ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleridir. Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir."