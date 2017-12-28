KARADENİZBİRLİK çiftçiye 59,3 milyon lira ödedi

SAMSUN (AA) - Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği üreticilerine 2017 yılında 59 milyon 294 bin lira ödediklerini bildirdi.

Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı ayçiçeği alım kampanyası kapsamında çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Ülke ve dünya genelinde bu yıl ayçiçeği üretiminde belirli bir artış izlendiğine dikkati çeken Erarslan, buna bağlı olarak kampanya başlangıcından bugüne kadar piyasada oluşan değişken ve çeşitli fiyat hareketlerine karşı üreticileri mağdur etmemeye çalıştıklarını vurguladı.

Birliklerinin ayçiçeği ve soya ürünü için avans fiyatına ilave olarak 5 kuruş fiyat farkı verdiğine dikkati çeken Erarslan, "Kooperatif ve bağlı alım merkezlerinde nihai olarak ayçiçeği için 1,70, soya için 1,25 lira fiyat üzerinden ürün bedelini peşin ödedik. Bugüne kadar 59 milyon 294 bin lira ödeme yapıldı. Diğer yandan birliğimiz, 2016 iş yılı faaliyetlerine ilişkin bilançosunu da karla kapattı." ifadelerini kullandı.

Erarslan, ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi, ürettiği üründen fayda ve gelir elde etmesinin önem taşıdığını kaydederek, "Çünkü 3'te 2'si ithal yoluyla karşılanan ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.