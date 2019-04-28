Karadeniz'de çilek hasadına başlandı

ORDU (AA) - Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde kurulan bahçelerde hasat yapan üreticilerin yüzü güldü.

İlk hasatta üreticileri yalnız bırakmayan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çilek üretiminin son yıllarda artış gösterdiğine işaret etti.

Ürün çeşitlendirme kapsamında üzerinde durdukları önemli konulardan birisinin çilek yetiştiriciliği olduğunun altını çizen Yılmaz, kentin sahil kesiminde olduğu gibi orta ve yüksek kesimli bölgelerinde de çilek yetiştirildiğini kaydetti.

Yılmaz, fındıktan sonra çileğin de bölge çiftçilerinin önemli bir gelir kapısı olduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık beş yıl önce çilek üretimiyle ilgili çalışma başlatmıştık. O dönemde ilimizde çilek 12 dekar alanda 15 ton olarak üretiliyordu." dedi.

Çalışmalar sonucunda kent genelinde çilek yetiştiriciliğini yaklaşık 400 dekara yükselttiklerini ifade eden Yılmaz, "Çilek üretiminde bin tona kadar ulaşmayı başardık. Bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. Kısa sürede bu rakamı ilk önce bin 500 tona, ardından da 2 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, çilek üretimine yönelik desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini aktararak, bu yıl içinde 60 dekar alanda daha çilek yetiştiriciliğini başlatmak istediklerini vurguladı.

- Çilek üreticileri sezondan umutlu

Kayabaşı Mahallesi'ndeki çilek üreticilerinden Selçuk Şahin ise sezonun, havaların yağışlı gitmesinden dolayı 15 gün geç başladığını belirtti.

Ordu'da yıl sonuna kadar çilek hasadının yapılabildiğini ifade eden Şahin, sezondan ise umutlu olduklarını kaydetti.

Şahin, 60 dekar alanda çilek üretimi yaptıklarını, sezonun bekledikleri gibi gitmesi durumunda 100 tona yakın rekolte beklediklerini dile getirdi.

Çileğin kilogram fiyatını 10 liradan satışa sunduklarını aktaran Şahin, "Aroması yönünden oldukça lezzetli olan Ordu çileğine kent içinden olduğu kadar kent dışından da çok ciddi talep var. Ayrıca kente gelen yabancı turistler de tarlaya gelerek çilek toplayabiliyor." dedi.

Çilek tarlasında çalışan Sevgi Akkaya, fındıktan sonra çileğin de kendileri için gelir kapısı olduğunu belirterek, "Bugün imece usulü çilek hasadına başladık. Çilek toplamak çok zevkli. Fındık gibi toplanması zor değil. Çilek özellikle ev hanımlarına ciddi gelir kapısı oldu. Yıl sonuna kadar burada çalışarak evimize ek gelir sağlayacağız." ifadesinde bulundu.