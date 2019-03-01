"Karadeniz'de taşkınlara köklü bir çözüm getiriyoruz"

TRABZON (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Karadeniz'de taşkınlara artık köklü bir çözüm getirdiklerini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Trabzon'a yaptığı yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Trabzon'da inşa edilen Atasu Barajı ile Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu sorununun ortadan kalkacağını belirten Mevlüt Aydın, "Özellikle Trabzon şehir merkezi ve Yomra ilçe merkezi ile güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 92 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı ile modern bir içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz. İnşaat çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "İnşaatı devam eden 25 taşkın koruma tesisi bulunmaktadır"

Genel Müdür Aydın, Karadeniz Bölgesi'nin taşkınlar bakımından büyük risk içeren bir bölge olduğunu vurgulayarak, taşkınların tabii afetler içerisinde en tehlikelilerden birisi olduğunu kaydetti.

Vatandaşları taşkın tehlikelerine karşı korumak için üst havzalarda teraslama alt havzalarda ise dere ıslah çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Karadeniz'de taşkınlara artık köklü bir çözüm getiriyoruz. Bütün havzayı masaya yatırarak, önce yukarı havzadan başlayıp, dereye kadar olan kısmı bir bütün halinde ele alıyoruz. Trabzon ve ilçelerinde son 16 yılda tamamladığımız 98 taşkın koruma tesisi ile vatandaşlarımızı ve topraklarımızı korumaya devam ettik. Bu tesisler ile Trabzon şehir merkezi, 194 yerleşim yeri ile 9 bin 700 dekar zirai araziyi taşkın zararlarından koruduk. Ayrıca inşaatı devam eden 25 taşkın koruma tesisi bulunmaktadır."

- "Solaklı Vadisi İyileştirme Projesi adında güzel bir çalışma gerçekleştirdik"

Mevlüt Aydın, Solaklı Vadisi'nde de örnek bir projenin hayata geçirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Solaklı Vadisi İyileştirme Projesi adında 20 kilometrelik bir güzergahta çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Of-Çaykara arasında yaptığımız bu proje ile Vadi muhteşem bir hale getirildi. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."