Karadeniz'deki bolluk balıkçıları memnun etti

SAMSUN (AA) - Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Hamsi Sinop'a kadar geldi. Önümüzdeki hafta Samsun tarafına gelmesini bekliyoruz. Allah'a çok şükür, geride kalan 3 ay umduğumuzdan çok iyi geçti." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından itibaren Karadeniz'de balık bolluğu yaşandığını söyledi.

Bu yıl palamudun bol olduğunu, istavrit, çinekop avlandığını belirten Malkoç, hamsi avının da başladığını dile getirdi.

Hamsi avının da 20 gündür umduklarından iyi geçtiğine işaret eden Malkoç, "Hamsi pahalı değil. 5 ila 10 lira arası. Bundan da aşağı olmaz. Maliyetler yüksek. Havalar biraz sıcak gidiyor. Hamsi Sinop'a kadar geldi. Önümüzdeki hafta Samsun tarafına gelmesini bekliyoruz. Allah'a çok şükür, geride kalan 3 ay umduğumuzdan çok iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, av sezonunun sadece balıkçıların yüzünü güldürmediğini, ihracatçısından fabrikalara kadar herkesin sezondan memnun olduğunu vurguladı.

Son dönemde mazot fiyatlarındaki düşüşün balıkçıyı rahatlattığına dikkati çeken Malkoç, şunları kaydetti:

"Balıkçılar ağırlıklı olarak Zonguldak'tan sonra Sinop'a geçti. İnebolu'ya kadar balıkçılar çalışıyor. Havaların durumu çok önemli. Karın bir an önce yağması lazım. Deniz suyu sıcaklığı 16 derece şu anda. Aslında 11-12 derece olması lazım. Sinop tarafları biraz daha soğuk. O yüzden balık orada kalıyor. Soğudukça buraya da gelecek."

5 yıldır balıkçılık yapan Habil Yurtseven de sezonun bereketli geçtiğini, fiyatların da makul olduğunu ifade etti.







