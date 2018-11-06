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Karadeniz'in ihracatında Trabzon başı çekiyor

- Karadeniz Bölgesi'nden ocak-ekim döneminde yapılan 3 milyar 74 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 24'ü Trabzon'daki firmalarca gerçekleştirildi

Karadeniz'in ihracatında Trabzon başı çekiyor
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TRABZON (AA) - Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden ocak-ekim döneminde yaklaşık 3 milyar 74 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. İhracatın 746 milyon 476 bin dolarlık kısmı Trabzon'daki firmalarca yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nden yılın 10 ayında 188 ülkeye ürün gönderildiğini söyledi.

Bölge ihracatının bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 3 milyar 74 milyon 34 bin 748 dolara yükseldiğini belirten Gürdoğan, Trabzon'un da Karadeniz Bölgesi'nin ihracatında başı çektiğini ifade etti.

"Bölge ihracatının yüzde 24'lük bölümü tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi." diyen Gürdoğan, ülke çeşitliliği açısından da Trabzon'un ilk sırada yer aldığını, bu dönemde kentten 121 ülkeye ihracat yapıldığını bildirdi.

Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan en fazla ihracatı yapılan ürün fındık oldu. İkinci sırada ise yaş meyve sebze ürünleri yer aldı. Su ürünleri ihracatı da her geçen gün artıyor. Karadeniz Bölgesi'nden en fazla ihracat, Almanya, İtalya, Rusya Federasyonu, Hollanda ve Gürcistan'a gerçekleştirilirken, Trabzon'dan da aynı dönemde en fazla ihracat Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Fransa ve Polonya'ya yapıldı."

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DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi GürdoğanIhracatTrabzon
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