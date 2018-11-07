KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Türkiye'nin bisküvi, gofret, çikolata ve kek üretiminin üçte birinin gerçekleştirildiği Karaman'dan 149 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

Kentte, 1960'lı yılların sonunda küçük atölyelerde başlayan bisküvi üretimi, zamanla Karaman'ın en önemli sanayi ürünlerinden biri haline geldi.

Sektörün her geçen yıl yapılan yatırımlarla büyüdüğü ilde, bugün modern fabrikalarda 400 çeşit bisküvi, çikolata, gofret ve kek üretiliyor.

Türkiye'nin bu alandaki üretiminin yaklaşık üçte birinin gerçekleştirildiği Karaman Organize Sanayi Bölgesinde 15 bin işçi söz konusu sektörde çalışıyor.

Yurt içinin yanı sıra ülke dışından da yoğun talep gören ürünler, bir çok ülkeye ihraç ediliyor.

- Uluslararası kalite ödülü alıyorlar

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Gökhan Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde bisküvi sektörünün temelinin 1960'lı yılların sonunda ilk tesislerin kurulmasıyla atıldığını söyledi.

O günden beri kentin isminin bisküvi ile anıldığını belirten Alkan, şöyle devam etti:

"İlimizde 50 yıl önce ilkel usullerle başlayan bisküvi ve gofret imalatı, bugün dünya standartlarının üzerinde kaliteye ulaşarak, 400'ün üzerinde çeşit bisküvi ve diğer unlu mamullerin üretildiği bir noktaya gelmiştir. Sektördeki firmalarımız her sene uluslararası sahada kalite ödülü almaktadır. Karaman, bisküvi, çikolata, kek, gofret gibi unlu ve şekerli gıda üretiminde yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen merkezlerinden biri durumuna gelmiştir."

- Her 3 üründen biri Karaman'da üretiliyor

Karaman'daki tesislerin üretimlerinin büyük bir kısmını ihraç ederek, ülkeye önemli döviz girdisi sağladığının altını çizen Alkan, "Türkiye ölçeğinde üretilen her 3 bisküvi, gofret, kek ve çikolatadan biri Karaman'da üretilmektedir." dedi.

Alkan, Mersin Limanı'nın coğrafi yakınlığının da ihracat için önemli avantajlar sağladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karaman, ülkemizin en büyük limanı olan Mersin Limanı'na yaklaşık 250 kilometre uzaklıktadır. Ulaşım olanakları ve özellikle Mersin Limanı'nın varlığı hem il üretiminin hem de genel olarak bölge üretiminin dışa açılmasına olanak sağlamaktadır. Karaman'da dış ticaret dengesi sürekli fazla vermektedir. 2008 yılında 158 milyon dolar olan ihracatımız, 2017 yılı sonu itibarıyla 318 milyon dolara çıkarak, 9 yılda yüzde 100'ün üzerinde artmıştır. 2017 sonu itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 236 olarak gerçekleşmiştir. Karaman, ülke genel dış ticaret ortalamasının üstünde dış ticaret dengesine sahip olmuştur. 2018'in ilk 9 ayında ihracat rakamları 250 milyon doları geride bırakmıştır. Yıl sonunda bu rakamın 2017 rakamlarını geride bırakmasını bekliyoruz."

- "149 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Karaman'ın, her kıtaya ürün gönderen bir kent durumunda olduğunu anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"149 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın her kıtasında ürünlerimiz satılıyor. 2017 yılında en fazla ihracat yüzde 27,17 ile Irak'a, yüzde 11,27 ile Suriye'ye, yüzde 6,87 ile Yemen'e, yüzde 2,27 ile Belçika'ya yapılmıştır. Bunun yanında Suudi Arabistan, Romanya, Cezayir, Lübnan ve ABD önemli ihracat yapılan ülkelerdir. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması listesinde odamıza kayıtlı 2016 yılında 3, 2017 yılında 1, ikinci 500 listesinde 2017 yılında 3 firma yer almıştır ayrıca Global Top 100 listesinde bir firmamız 64. sırada yerini almıştır. Ülkemizin önemli zincir marketlerinde, Karaman'da üretilen ürünleri bolca bulmak mümkündür. Gıda sanayisi sayesinde ilimizde işsizlik oranının yok denecek kadar az olması gururumuzdur."



