Karanlık ve sessizlikte engel tanımayan tango - Dünya Engelliler Haftası özelinde dünyada ilk kez gerçekleştirilen tango gösterisinde sahne alan Turkcell Diyalog Müzesi rehberleri, engel tanımadıklarını bir kez daha ortaya koydu

İSTANBUL (AA) - Dünya Engelliler Haftası özelinde dünyada ilk kez gerçekleştirilen tango gösterisinde sahne alan Turkcell Diyalog Müzesi rehberleri, engel tanımadıklarını bir kez daha ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, görme ve işitme engelli bireylerin dünyalarına kısa bir yolculuk yapmayı sağlayan Turkcell Diyalog Müzesi'nde sahne alındı.

İstanbul Social Enterprise tarafından hayata geçirilen ve Turkcell'in desteklediği bu eşsiz projede, dünyada ilk kez biri görme diğeri ise işitme engelli çiftler bir araya geldi ve sahnede tango rüzgarı esti.

Turkcell Diyalog Müzesi, hayata farklı bir bakış açısı sağlarken, engellerle yaşayanların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları herkese deneyimletmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu tango gösterisi ise, engel tanımayanların her zoru başarabileceklerini bir kez daha ortaya koydu.

Turkcell Diyalog Müzesi'nde yer alan Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog deneyiminden yola çıkarak bu ilham verici projeyi oluşturduklarını belirten tango eğitmeni Elif Ömüriş, 4 ve 4 işitme engelliden oluşan bu ekibin yaklaşık 7 aydır bu gösteri için çalıştıklarını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Türkiye'de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerden oluşan 5 milyon birey yaşıyor. İşte biz bu 5 milyona odaklanıyoruz. Onların sosyal hayata eşit katılımları için teknolojimizi seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Engel Tanımayanlar çatısı altında bugüne kadar 1 milyon kişiye ulaştıklarını belirten Bütün, "Yalnızca onlara değil çevrelerinde temas halinde oldukları tüm kişilere dokunduk. Amacımız bir tarafta mobil teknolojilerimizi iletişimin imkanlarıyla birleştirerek sağlayacağımız faydalarla onların topluma katılımları konusunda en önemli destekçileri olurken, diğer tarafta da engelli konusunda farkındalığı artırmak." açıklamasında bulundu.

Turkcell'in bu projelerdeki iş ortakları arasında yer alan İstanbul Social Enterprise Genel Müdür ve Turkcell Diyalog Müzesi Proje Koordinatörü Hakan Elbir ise "Hayat için yatırım yapmaya inanıyoruz. Günümüzde kahramanlar artık pelerin giymiyor, aramızda dolaşıyor. Önemli olan bu insanları fark etmek ve onlara el vermek." ifadelerini kullandı.