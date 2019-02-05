'Kararlıyım ve yapacağım’ kampanyası başlatıldı

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ve Biletix’in kanser hastalığına farkındalık oluşturma amacıyla bir araya geldi.



Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından düzenlenen toplantı Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı ve Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü-UICC önceki Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine, İncekaralar Genel Müdür Yardımcısı Engür Rutkay’ ın katılımıyla gerçekleşti.



Gerçekleştirilen basın toplantısında kansere karşı bireylerin, sağlık topluluklarının bilinçlendirilmesi, tanı ve tedaviye erişimin arttırılması amacıyla "Kararlıyım ve Yapacağım" kampanyası detayları paylaşıldı.



Prof. Dr. Tezer Kutluk, toplantıda yaptığı konuşmada, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü liderliğindeki kampanyanın "Kararlıyım ve Yapacağım" sloganıyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Kanser konusundaki rakamlara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Kutluk, Lion'daki Dünya Kanser Kontrol Örgütü Ajansı'nın, 2018 itibarıyla dünyada 18 milyon kişide kanser görüldüğünü, yaklaşık 10 milyonunun bu nedenle öldüğünü açıkladığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilgili kanser ajansının rakamlarına göre 2040 yılında 30 milyon kişide kanser görülebileceğinin tahmin edildiğini anlattı. Kanserin önlenmesi ve azaltılmasına değinen Kutluk, "Dünyadaki tüm kanser ölümlerinin yüzde 22'si tütün ile ilişkili. 18 milyon kanserin 4 milyona yakını tütünü sıfırlasa bu rakam 14 milyona düşecek. Tüm akciğer kanseri ölümlerinin yüzde 70'i tütün ile ilişkili." dedi. Alkolün ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu, bağırsak ve meme kanseri ile ilişkisini vurgulayan Kutluk, fiziksel hareket yapmanın bağırsak, meme, rahim, yumurtalık, pankreas, yemek borusu, böbrek, karaciğer, ilerlemiş prostat ve safra kesesi kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kutluk, Türkiye'nin kanser konusunda çok yol aldığını, kansere karşı çaresiz olunmadığını ancak henüz kat edilmesi gereken mesafenin bulunduğunu ifade etti.





Dünya Kanser Günü’nde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu ile işbirliği yapan Biletix’in Genel Müdürü Kemal Erdine; “Kanser artık hiçbir toplumun göz ardı edemeyeceği, hepimize şahsi ya da dolaylı olarak dokunmuş bir hastalık. Bu sebeple Ticketmaster, 20 ülkenin katılımıyla kanser hastalığının farkındalığını artırmak ve araştırmalara destek olmak için tüm yıl boyunca sürecek olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirecek. 2019 yılı boyunca devam edecek olan projeler kapsamında, Biletix olarak Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile birlikte çalışarak kanser hakkında farkındalık yaratıp, aynı zamanda bu hastalığa karşı mücadeleye katkıda bulunacağız. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızın ilki olan 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne özel tasarlanmış hediye paketlerini www.biletix.com internet sitemizde ve satış noktalarımızda satışa sunduk. Bu kampanyanın tüm gelirini kanser araştırmalarında kullanılmak üzere Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'ne bağışlayacağız. Biletix olarak “Ben Varım, Sen de Katıl” diyor ve herkesi bu sosyal sorumluluğun parçası olmaya davet ediyoruz. “Çünkü birlikte başarabiliriz” diyerek, kansere karşı toplumsal bir hareket başlatmak istiyoruz. “ dedi.



İncekaralar Genel Müdür Yardımcısı Engür Rutkay da Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'ne kurumsal vatandaşlık görevi çerçevesinde destek olduklarını, kanser ile ilgili özellikle erken tanı konusunda farkındalık yaratmak için herkesi uyarmaya gayret edeceklerini söyledi.





DÜNYA’DA EN ÇOK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ



Erken tanının önemine de dikkat çeken Kutluk, “Birkaç kanser türünde meme kanseri, kalınbağırsak ve serviks türlerinde erken tanı çok önemlidir. Erken tanı ile bu türlerin tedavisi yapılabiliyor. Geriye kalan tedavi yöntemlerini de uyguladığımızda kansere karşı başarı kazanmak mümkün oluyor. Dünya’da en çok görülen kanser türü akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ve kalınbağırsak kanseridir. Bunları önlemek için tütünü yok etmeliyiz. Dünyada ki tüm kanser ölümlerinin yüzde 22'si tütün ilişkilidir. Yılda 10 milyon kişi kanserden ölüyor, bunu azaltmanın yöntemleri var. Tütünü kaldırdığımızda 10 milyon ölüm birdenbire 8 milyona düşüyor" dedi.



15 KANSER TÜRÜ TÜTÜNLE İLİŞKİLİ



Beslenme ve fiziksel aktivitenin kanserle mücadelede önemli olduğuna değinen Kutluk, "Beslenmede bu yörenin sağlıklı beslenme tarzını seçin, sağlıklı beslenme kilo fazlalığı ve şişmanlığı önlediği için 10 kadar kanser türünün görülme sıklığını azaltabiliriz. 15 kanser türü tütünle ilişkili, 10 kanser türü beslenme ile yakın ilişkili. Tütün, beslenme, fiziksel aktivite dediğimiz zaman ciddi oranda kanserden korunabiliriz. Bunlara çevre kirliliğini, alkolü, güneş ışığını, zararlı kimyasalları eklersek kansere karşı zafer kazanmamız mümkün olacaktır” diye konuştu.



GALATA KULESİ VE BOĞAZ KÖPRÜLERİ TURUNCU VE MAVİYE BOYANACAK



Dünya Kanser Örgütü bütün dünyada ‘Kararlıyım ve Yapacağım’ sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kararlılığı sürdürmek kapsamında insanların dikkatini kanser hastalığına çekmek için bugün İstanbul’un sembollerinden Galata Kulesini ve boğaz köprülerini kampanya renkleri olan turuncu ve mavi renklerle ışıklandırılacak.





GELİRLERİ KANSER ARAŞTIRMALARINDA KULLANILACAK BİLETLER

Toplantıda konuşan Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine ise “2019 yılında, bağlı bulunduğumuz Ticketmaster’ların bütün ülkeleriyle beraber kanser araştırmalarına kaynak oluşturmaya karar verdik. Türkiye’de, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’ni seçtik. 4 Şubat itibari ile ilk kampanyamızı başlattık. İlk kampanyamız biletleri hediye etmek istediğinizde kullanabileceğiniz hediye paketlerini tasarlayıp sunmak oldu. Bunların gelirlerinin tamamı hiçbir şekilde kesintiye uğramadan bu kuruma devredilecek ve bu sayede kanser araştırmalarında kullanılabilecek. Elbette bundan sonra pek çok kampanyamız daha olacak. Bunları 2019 yılı sonuna kadar sürdürerek sanatseverlerin desteği ile kanser araştırmalarına yeterince kaynak oluşturmayı umut ediyoruz” dedi.





