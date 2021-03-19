Karavan meraklılarına duyurulur

Pandemiyle birlikte doğa ile daha da bütünleştik. Yaşam şeklimiz yeni normalle birlikte değişirken, kendimize ait nefes alabileceğimiz alternatifler de arıyoruz. Bu noktada birçok insanın karşısına ‘karavanlar’ çıkıyor. Kimileri karavan kiralıyor, kimileri satın almak için arayışlarını sürdürüyor. Karavan dünyasının tüm hallerini görmek isteyenler ise Tüyap’ın 3-11 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenleyeceği İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı Karavanist’i sabırsızlıkla bekliyor. İlk kez düzenlenecek olan Karavanist Fuarı, İstanbul Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

En gözde karavanlar sizi bekliyor

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen karavan ve ekipman üreticilerinin ürünlerini sergileyeceği fuarda, Hunter, Crawler, Zirve, Gergin Garage gibi firmaların en gözde ürünleri de ziyaretçilerle buluşacak. Fuarda sergilenecek karavanlar arasında Crawler firmasının ürettiği 1 milyon TL değerindeki araç da yer alıyor. Crawler Otağ 600, 4x4 kamyonlara uygulanmış bir karavan olarak hem yurt içi ve uluslararası uzun yolculuklar, hem de endüstri ve askeri alandaki boşlukları doldurmak için dizayn edilmiş. Yatak odasından mutfağına kadar iç dizaynındaki her ayrıntı özenle tasarlanan bu karavan da fuarda meraklılarını bekliyor.

Ünlü isimlerin karavanlarına davetlisiniz

3-11 Nisan 2021 tarihleri arasında her gün 10.00 ila 20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek İstanbul Karavan Fuarı’nda karavanlara gönül vermiş ve karavanların özgür dünyasına tutkun olan ünlü isimlerle buluşmak mümkün olacak. Instagram ve YouTube dünyasının birçok fenomenin katılacağı Karavanist’te sanat ve müzik dünyasındaki ünlü isimlerin satın aldığı karavanlar da fuarda sergilenecek. Karavan sahibi olan Kenan Doğulu, Şevval Sam ve Pınar Altuğ gibi karavan sahibi ünlü isimler Karavanist’i ziyaret edecekler.

Fuarda kampçılıkla ilgili ürünler de var

Karavanist Fuarı, Tüyap Fuarcılık Grubu’nun katılımcı ve ziyaretçilerine sunduğu dijital çözümlerle ‘yeni nesil fuar’ anlayışıyla hibrit bir fuar olarak düzenlenecek. Sektör profesyonellerinin yanı sıra halka da açık olan Karavanist’te motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar ve seyahat römorkları sergilenecek. Ayrıca, karavan iç dekorasyon ürünlerinden güneş panellerine, uydu sistemlerinden, duş ve su sistemlerine kadar karavan ve kampçılıkla ilgili birçok firmaların ürünlerine de fuarda yer verilecek. Fuarı gezenler, kamp çadırlarından kampçılık ekipmanlarına, bisikletlerden doğa sporları ekipmanlarına kadar insanı doğa ile bütünleştiren birçok ürün ve malzemeyi inceleme olanağı bulacak.

Karavanist’te neler sergilenecek?

Motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar, seyahat römorkları, çeki demiri, karavan camı, karavan iç dekorasyon ürünleri (yatak, tekstil vs.), karavan içi lavabo, duş ve su sistemleri, akü, lastik, güneş panelleri, uydu sistemleri, kamp alanı yerleri, kamp çadırı, kampçılık ekipmanları, doğa sporları ekipmanları, bisiklet.