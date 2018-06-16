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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5. kilometresinde Bahşılı alt...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5. kilometresinde Bahşılı alt geçidi yapım çalışması sebebiyle yolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9 kilometrelerinde üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresinde (Deliklitaş mevkisi) ışıklı mesaj sistemi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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