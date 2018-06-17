Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9'uncu kilometreleri arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi'nin (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatılması dolayısıyla bu gişeyi kullanacak olan araçlar Hendek ve Kaynaşlı Gişelerine yönlendiriliyor.

İstanbul - İzmit yolunun Dilovası kesiminde kavşak kolu yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara - Kırıkkale yolunun 6 - 9'uncu kilometreleri arasındaki çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale - Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muş-Tatvan Devlet Yolunun 8-11'inci kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik sağ yoldan iki yönlü sağlanıyor.

Van-Muradiye Devlet Yolu'nun 44-50'nci kilometreleri arası bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik sol yoldan iki yönlü gerçekleştirilirken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

